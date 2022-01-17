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Российский боец UFC рассказал о трудностях жизни в США

Боец UFC Вячеслав Борщев о жизни в США: я находился безденежной жопе

Фото: @slavaclaus

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Борщев, выступающий в американском промоушне UFC, рассказал о трудностях жизни в стране. Его слова приводит Sport24.

«Я в такой жопе здесь периодически находился безденежной! Тренировки совмещал со всем подряд. Плюс у меня еще два ребенка: одного отвези на тренировку, второму жопу помой. Жена одна. Люди же этого не знают», — заявил спортсмен. Он добавил, что из-за отсутствия страховки раньше ему не хватало денег на то, чтобы быстро восстанавливаться от травм.

На счету 30-летнего Борщева шесть побед и одно поражение в поединках по правилам MMA. В UFC он одержал победу нокаутом над американцем Дакотей Бушем 15 января.

Летом 2020-го Борщев рассказал о беспорядках на улицах Сакраменто. По его словам, вечером постоянно слышны выстрелы, звуки мигалок и пролетающих вертолетов из-за протестов. Борщев добавил, что в США никого насильно не удерживают в психиатрических клиниках, поэтому многие психи свободно гуляют по улицам.

Анастасия Борисова
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