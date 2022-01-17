Движение судов по Босфору восстановили

Движение в Босфорском проливе, остановленное из-за поломки сухогруза, восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал A haber.

По его информации, группа береговой охраны поставила сухогруз на якорь в районе якорной стоянки Сарыер-Бююкдере, после чего движение судов по проливу нормализовалось.

Ранее турецкое управление береговой охраны сообщило, что движение судов по Босфору в обоих направлениях остановлено из-за поломки сухогруза на пути в Румынию в районе моста Султана Селима Явуза. Пользователи соцсетей сняли застрявшее в проливе судно на видео.

Пролив Босфор соединяет Черное море с Мраморным и Эгейским и является узким межконтинентальным проливом. Его длина составляет около 30 километров, максимальная ширина пролива — 3700 метров на севере, минимальная ширина — 700 метров. На обеих сторонах пролива расположен турецкий город Стамбул.