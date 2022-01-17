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Sotheby's выставил на торги бриллиант с рекордным весом 555,55 карата

Бриллиант «Энигма» с рекордным весом 555,55 карата продадут в Дубае за криптовалюту

Фото: Ali Haider / EPA-EFE

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги черный бриллиант с рекордным весом 555,55 карата. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о драгоценном камне под названием «Энигма», онлайн-продажа которого запланирована на 3-9 февраля в Дубае. До этого лот более двух десятилетий находился в частной коллекции, ни разу не участвовал в выставках и не поступал в открытую продажу. В аукционном доме сообщили, что возраст бриллианта составляет миллиард лет.

Камень выставят на торги без резервной цены. В качестве оплаты будет приниматься криптовалюта.

Владелец драгоценности, имя которого не раскрывается, приобрел ее в необработанном виде в 1999 или 2000 году. В Sotheby's подчеркнули, что это самый большой фантазийный натуральный черный бриллиант в мире, который был зарегистрирован швейцарской лабораторией «Гюбелин» и Геммологическим институтом Америки в 2004 году, а в 2006 году попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ограненный алмаз в мире.

В мае 2021 года самый крупный бриллиант в истории российской огранки продали на аукционе за 14 миллионов долларов (один миллиард рублей). Драгоценный камень весом 100 карат стал самым дорогим лотом на аукционе Christiie’s в Женеве. Бриллиант создан из редкого якутского алмаза, и на его огранку потребовалось полтора года. По словам экспертов, этот камень отличается чистотой — в нем нет ни единого внутреннего вкрапления.

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Айсель Эюбова
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