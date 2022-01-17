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России предрекли более 100 тысяч заражений в сутки на пике волны омикрона

Вирусолог Чепурнов: число заражений на пике омикрона превысит 100 тысяч в сутки

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Максимальное число заражений COVID-19 на пике омикрона в России превысит 100 тысяч в сутки, считает начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Об этом он сказал «Ленте.ру».

По прогнозу исследователей Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) статистика на пике заболеваемости омикроном в России вырастет до 85 700 в сутки.

Вирусолог считает, что показатели будут гораздо выше. «Заболеваемость по всем странам, которых это на сегодняшний день коснулось, выше раза в три-четыре для этого штамма. У нас на дельте максимум был 40 тысяч, умножаем в три раза и получаем больше 100 тысяч в день», — предположил Чепурнов. Он также отметил, что аналогичную цифру на основании данных других стран называла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Также, по данным IHME, пик заболеваемости омикроном в России наступит 22 января. Однако, по мнению Чепурнова, он придется на февраль 2022 года.

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Екатерина Смирная
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