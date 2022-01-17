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Названы возможные шаги России по размещению ядерных ракет у берегов США

Политолог Суслов: Россия может направить авиацию и подлодки с ракетами к границам США

Фото: Reuters

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов назвал шаги, которые Россия могла подразумевать, когда предупреждала Запад о возможном размещении ракет «ближе к берегам США». В беседе с «Лентой.ру» специалист предположил, что речь могла идти о ракетах морского и воздушного базирования, а не о развертывании вооружений на суше.

Он подчеркнул, что ракеты наземного базирования более заметны и, с этой точки зрения, менее эффективны. «Даже если гипотетически представить, что Россия может пытаться где-то что-то разместить, то она просто разместит мишени для американских ударов», — пояснил политолог.

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Так, вблизи американской территории могут начать чаще появляться российские подлодки, оснащенные ракетами средней дальности «Калибр», которые способны нести ядерный заряд. Кроме того, Россия может чаще направлять свою стратегическую авиацию с ракетами на борту в сторону американских границ. По словам Суслова, такие шаги не будут носить упреждающий характер, а станут ответом на аналогичные действия со стороны США и будут призваны продемонстрировать Вашингтону опасность его нынешней политики.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник, близкий к переговорам между Россией и НАТО, что российские дипломаты намекнули на перемещение ядерных ракет «ближе к берегам США» в случае провала переговоров. По словам собеседника издания, Москва пойдет на это, если Запад не примет требования Кремля о гарантиях безопасности в Европе.

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Валентина Шварцман
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