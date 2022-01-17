Названы возможные шаги России по размещению ядерных ракет у берегов США

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов назвал шаги, которые Россия могла подразумевать, когда предупреждала Запад о возможном размещении ракет «ближе к берегам США». В беседе с «Лентой.ру» специалист предположил, что речь могла идти о ракетах морского и воздушного базирования, а не о развертывании вооружений на суше.

Он подчеркнул, что ракеты наземного базирования более заметны и, с этой точки зрения, менее эффективны. «Даже если гипотетически представить, что Россия может пытаться где-то что-то разместить, то она просто разместит мишени для американских ударов», — пояснил политолог.

Так, вблизи американской территории могут начать чаще появляться российские подлодки, оснащенные ракетами средней дальности «Калибр», которые способны нести ядерный заряд. Кроме того, Россия может чаще направлять свою стратегическую авиацию с ракетами на борту в сторону американских границ. По словам Суслова, такие шаги не будут носить упреждающий характер, а станут ответом на аналогичные действия со стороны США и будут призваны продемонстрировать Вашингтону опасность его нынешней политики.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник, близкий к переговорам между Россией и НАТО, что российские дипломаты намекнули на перемещение ядерных ракет «ближе к берегам США» в случае провала переговоров. По словам собеседника издания, Москва пойдет на это, если Запад не примет требования Кремля о гарантиях безопасности в Европе.