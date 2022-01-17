Стали известны подробности дела крупной группировки «русских хакеров» REvil

Российские правоохранительные органы пока не определили, кто был лидером крупной группировки «русских хакеров» REvil. Подробности расследования дела стали известны «Интерфаксу» от неназванного осведомленного источника.

«Роли между фигурантами пока не распределены, — заявил собеседник агентства, добавив, что о причастности некоторых членов REvil к группировке силовики знали еще пять лет назад. — Отдельные участники, которые вошли в группу, обратили на себя внимание спецслужб в 2017 году. Тогда же начали проводиться оперативные мероприятия, которые, в том числе, легли в основу уголовного дела».

Другой источник сообщил «Интерфаксу», что только в 2019 году российские и международные специалисты по информационной безопасности узнали о существовании REvil именно в статусе кибергруппировки. Отмечается, что следствие и эксперты пока не знают, появилась ли REvil в результате смены названия или стала принципиально новым объединением.

О разгроме хакерской группировки REvil силами ФСБ по просьбе США стало известно 14 января 2022 года. У 14 арестованных киберпреступников были изъяты 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США и 20 автомобилей премиум-класса. REvil подозревают в осуществлении громких атак на объекты критической инфраструктуры США и ряд крупных глобальных компаний. В ряде случае хакеры требовали выкуп в размере до 50 миллионов долларов.