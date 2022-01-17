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Посол Франции заявил о готовности Европы к диалогу с Россией

Посол Франции Леви заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией по вопросам безопасности

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Европейский союз готов обсуждать с Москвой предложения по гарантиям безопасности и стратегической стабильности, заявил посол Франции в России Пьер Леви. Об этом сообщают «Известия».

По словам Леви, представители европейских министерств иностранных дел на прошлой неделе сформулировали единую позицию по вопросам наращивания военных сил России на границе с Украиной и предложений Москвы по гарантиям безопасности, и теперь заявляют о готовности к новым переговорам.

«ЕС и Россия должны продолжить диалог, в том числе по вопросам безопасности и стратегической стабильности. Безопасность Европы должна обсуждаться с европейцами», — сказал Леви.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS заявил, что на следующей неделе Белый дом будет готов сообщить о новых шагах по контактам с Кремлем.

Переговоры и дипломатические консультации по вопросам договора о безопасности в Европе прошли 10 января в Женеве, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Кроме того, 13 января прошло совещание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене, где также рассматривались российские предложения.

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Дмитрий Сотак
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