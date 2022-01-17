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Диетолог дала помогающие сдержать новогодние обещания советы

Диетолог Саманта Хеллер рассказала, как не нарушить новогоднее обещание сбросить вес

Фото: Shutterstock

Американский диетолог Саманта Хеллер объяснила, почему новогодние обещания так трудно сдержать: и дала советы, помогающие их не нарушить. Об этом сообщает CBS News.

По ее словам, многие надеются, что с января начнут новую жизнь, и ставят перед собой нереалистичные цели. «Если вы хотите похудеть, не надо говорить себе: "Я сброшу 15 килограммов за неделю", потому что этого не произойдет, — рекомендует она. — Нужно сказать себе: "Я хочу сбросить вес. Что нужно для этого сделать? И с чего следует начать?"»

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Хеллер полагает, что к поставленной цели необходимо двигаться постепенно. Кроме того, очень важно иметь высокую мотивацию. По ее словам, прежде чем менять свою жизнь, нужно оценить свою мотивацию по шкале от одного до десяти. Если оценка ниже семи, нет смысла и начинать — все равно ничего не выйдет.

В том случае, если человек стремится к похудению, для начала следует понять, что такое здоровое питание, утверждает Хеллер. «Мы все знаем, что фрукты, овощи, продукты из цельнозерновой муки и бобовые полезны для нас, — говорит она. — Но, возможно, стоит спросить себя: какие из них мне нравятся? К каким из них я не прикасался много лет? Может, теперь они понравятся мне больше, чем раньше. Как добавить их в мой рацион?»

Ранее сообщалось, что американский диетолог Далина Сото выступила против диет и посоветовала отказаться от свойственного многим желания начинать новую жизнь с января. По ее мнению, организм должен сам решать, какая пища ему требуется.

Олег Парамонов
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