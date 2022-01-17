Ядовитые вещества из Северного моря посчитали причиной отравления собак

Около 150 собак заболели после прогулок по пляжам на побережье Северного Йоркшира. Как сообщает Daily Express, причиной отравления стал контакт с ядовитыми веществами в Северном море, которые также убили птиц, крабов и омаров в экосистемах у побережья.

Глава Ассоциации рыбаков Джеймс Коул сообщил, что падение улова совпало с первым этапом дноуглубительных работ в порту в Тиссайде. Правительство планирует расширить порт. Как утверждает Коул, в ходе работ были обнаружены тонны химических токсинов, в течение десятилетий спрятанных в грязи и глине.

Рыбаки считают, что сброшенные в море химикаты загрязнили воду, из-за чего на пляжи Йоркшира выбросило тысячи мертвых ракообразных. Правительство эти обвинения отвергает и проводит расследование. Следующий этап работ совпал с отравлением собак после посещения пляжа.

Коул высказал опасения, что следующей жертвой опасных токсинов могут стать люди. «Химическое вещество попадает в песок, собаки сейчас болеют, а дети? Летом они будут играть на пляжах», — рассказал глава Ассоциации. «Это будет катастрофа. Все мертво в море, мы просто не можем этого видеть», — заявил один из рыбаков Роберт Харрисон.

Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, которое проводит расследование, заявило. что нет никаких признаков химического загрязнения в районе. «Тестирование отложений на месте захоронения уже проводилось в апреле, и не было никаких доказательств повышенного содержания загрязняющих веществ в отложениях», — рассказали в ведомстве.

В июне 2021 года экологическая катастрофа произошла у побережья Южной Калифорнии в США. Из-за разлива нефти погибли рыбы, птицы испачкались в нефти, а водно-болотные угодья были загрязнены. Нефтяное пятно покрыто 13 квадратных миль Тихого океана.