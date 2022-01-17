Робби Уильямс рассказал о нанятом для его убийства киллере

Британский певец и бывший участник группы Take That Робби Уильямс рассказал в интервью Mirror о нанятом для его убийства киллере.

Артист заявил, что однажды, когда он был на пике славы, его хотели убить. По словам Уильямса, друзья помогли избежать ему смерти, однако все эти годы он никогда публично не рассказывал о том случае.

«Я стал известен, когда мне было 17. В 16 я играл в бойз-бэнде, и группа выстрелила. Когда мне был 21 год, я ушел, а затем начал сольную карьеру, продал 80 миллионов копий альбомов, стал рекордсменом по количеству билетов, проданных на мой тур, и бла-бла-бла. Невероятная слава и невероятный успех идут вместе с тревогой, депрессией и психическими заболеваниями», — отметил Уильямс.

Он добавил, что из-за своей популярности не может посещать те или иные места, потому что там могут быть люди, которые хотят его убить. «Это вещи, которые случаются, когда ты становишься знаменитым», — сказал исполнитель.

В 2020 году Робби Уильямс заявил, что едва не погиб из-за морепродуктов. Из-за переизбытка рыбы в рационе у него случилось отравление ртутью. Врачи сказали, что его пристрастие к осьминогам, кальмарам и тунцу могут привести к раку кожи и заболеваниям легких.