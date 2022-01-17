Эстонский рэпер попросил IKEA выпустить диван в виде буханки хлеба

IKEA может выпустить диван в виде буханки хлеба. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил эстонский рэпер Томми Кэш, в коллаборации с которым будет подготовлен новый предмет интерьера.

«Итак, IKEA сказала мне, что, если под этим постом соберется 10 000 комментариев, они выпустят Loafa! Давайте покажем им, что нам нужно это», — написал артист.

Подписчики откликнулась на просьбу, и рэперу удалость набрать необходимое количество комментариев под постом. IKEA пока не сообщала о старте продаж нового дивана и не подтверждала информацию о сотрудничестве с Томми Кэшем.

В декабре 2020 года необычную мебель представил южнокорейский дизайнер и основатель бюро Atelier Sohn Донхун Сон. Он придумал предметы интерьера, вдохновившись образом классического сэндвича. В коллекцию Сона вошли кресло, скамейка и небольшой стол. Дизайнер сделал мебель из белых пластиковых блоков, которые скрепил между собой клеем — переработанной термопластической смолой. Согласно задумке, предметы должны напоминать куски хлеба, из которых вытек сыр.