Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Подсчитан годовой доход Google и Meta в России

Суд посчитал, что годовой доход Google и Meta в России составил 144 и 39 миллиардов рублей

Фото: Hannah McKay / Reuters

Российский суд подсчитал, что годовой доход американских компаний Google и Meta на территории России составил 144 и 39 миллиардов рублей соответственно. Это следует из опубликованных текстов решений, передает РИА Новости.

Согласно расчетам суда, в год Google заработала 144,4 миллиарда рублей, а Meta 39,8 миллиарда. При этом не указывается, за какой именно год приведены показатели. В обоих постановлениях суд указал на необходимость штрафовать компании на одну двадцатую от совокупного дохода.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за повторный отказ удалить запрещенный в России контент. Суд признал компанию виновной в административном нарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 13.40 Административного кодекса.

12 января стало известно, что Google, Facebook (Meta Platforms) и WhatsApp оплатили многомиллионные штрафы, назначенные за нарушение закона о локализации данных россиян. Как сообщили в Роскомнадзоре, сумма оплаченных штрафов составила 22 миллиона рублей.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ООН призвали мир готовиться к следующей пандемии
Инфекционисты спрогнозировали развитие пятой волны пандемии в России
Действующую власть на Украине признали второстепенной проблемой в стране
Украина потребовала от НАТО конкретных шагов по членству в альянсе
В Госдуме высказались о содействии США в деле изнасиловавшего девочку хоккеиста
Подсчитан годовой доход Google и Meta в России
Словакия отвергла возможность подготовки украинских боевиков на своей территории
Российский хоккеист-чемпион решил избавиться от роскошного особняка в США
Экс-советник Назарбаева заявил об угрозе Казахстану «спящих» ячеек террористов
Зеленский понадеялся на организацию саммита в «нормандском формате»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter