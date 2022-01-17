Подсчитан годовой доход Google и Meta в России

Российский суд подсчитал, что годовой доход американских компаний Google и Meta на территории России составил 144 и 39 миллиардов рублей соответственно. Это следует из опубликованных текстов решений, передает РИА Новости.

Согласно расчетам суда, в год Google заработала 144,4 миллиарда рублей, а Meta 39,8 миллиарда. При этом не указывается, за какой именно год приведены показатели. В обоих постановлениях суд указал на необходимость штрафовать компании на одну двадцатую от совокупного дохода.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за повторный отказ удалить запрещенный в России контент. Суд признал компанию виновной в административном нарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 13.40 Административного кодекса.

12 января стало известно, что Google, Facebook (Meta Platforms) и WhatsApp оплатили многомиллионные штрафы, назначенные за нарушение закона о локализации данных россиян. Как сообщили в Роскомнадзоре, сумма оплаченных штрафов составила 22 миллиона рублей.