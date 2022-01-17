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Экс-советник Назарбаева заявил об угрозе Казахстану «спящих» ячеек террористов

Экс-советник Назарбаева Ертысбаев оценил миссию ОДКБ в Казахстане: все террористы исчезли

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выполнили миссию в Казахстане, заявил бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

По словам специалиста, в Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке много «спящих» ячеек террористов, угрожающих стране. Если бы Казахстан решил справиться с беспорядками самостоятельно, погромы продолжались бы неделю-две, отметил эксперт. «Это бы привлекло новое количество террористов. "Спящих" ячеек очень много в Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. У них коммуникация и логистика выстроена, (они) бы хлынули в Казахстан», — оценил ситуацию он.

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По мнению Ертысбаева, миротворцы справились со своей миссией. «Все сразу пошло на убыль. И все террористы, боевики исчезли», — оценил он помощь ОДКБ.

Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков в Казахстане пострадали свыше 4,5 тысячи человек, еще 225 участников погибли. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей.

Алия Шарафутдинова
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