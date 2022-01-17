Раскрыта причина катастрофы вулкана Анак-Кракатау

Ученые Бирмингемского университета в Великобритании опровергли точку зрения, согласно которой обрушение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии в декабре 2018 года было вызвано взрывом. Как раскрывается в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters, причиной стали длительные дестабилизирующие процессы.

В результате катастрофы высота вулкана уменьшилась на две трети, а площадь острова — вдвое. Это повлекло за собой цунами, затопившее побережье острова Ява и приведшее к гибели 400 человек. Ученые изучили механизмы обрушения, проанализировав вулканический материал с других островов, чтобы выяснить, могло ли взрывное извержение стать причиной бедствия.

Согласно результатам исследования, катастрофа не была вызвана тем, что магма пробилась на поверхность и спровоцировала оползень. Взрыв не был причиной обрушения — наоборот, он произошел уже после оползня, который высвободил давление на магматическую систему. Ученые установили, что крупные вулканические оползни могут происходить в результате долговременной нестабильности без каких-либо заметных изменений в магматической активности вулкана.