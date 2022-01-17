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В покушении на губернатора Курганской области обвинили безработного психолога

Суд 24 января вынесет приговор по делу о подготовке покушения на главу Курганской области

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Курганский городской суд планирует 24 января вынести приговор 38-летнему безработному психологу Дмитрию Досину, обвиняемому в подготовке покушения на губернатора Курганской области Вадима Шумкова осенью 2020 года. Об этом сообщает Znak.com.

Осенью 2020 года на совещании главы региона полиция отчиталась о предотвращении нападения на Шумкова. Преступление было выявлено в ходе расследования дела о поджоге автомобиля местного бизнесмена Максима Муравского. Силовики задержали подозреваемого с автоматом Калашникова и пистолетом с глушителем. По данным следствия, мужчина отслеживал передвижения губернатора, пробивал номера его автомобилей, составлял график и вел список объектов, которые он посещает. Прокуратура запросила для Досина пять лет лишения свободы.

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В своем последнем слове подсудимый отверг обвинения. По его словам, он разбирался в истории со слежкой за своей женой Ольгой, которую она заметила после конфликта с Муравским из-за ее павильона на рынке. Супруги через знакомых проверили номер зеленой Lada Priora, которая следила за женщиной, но он принадлежал Chevrolet Niva. Сначала они думали, что это бандиты, но позже оказалось, что это были оперативные сотрудники. Именно его переписка в телефоне о зеленой Lada Priora легла в основу материалов дела как доказательство относительно слежки за губернатором. Муравский же написал заявление на Ольгу и обвинил ее в поджоге своей машины.

9 сентября 2020 года сообщалось о задержании в Курганской области предполагаемого киллера с автоматом, который готовил покушение на Шумкова.

Вадим Шумков возглавил регион в сентябре 2019 года, до этого год был временно исполняющим обязанности губернатора. Переехал в Курганскую область из Тюменской, где был вице-губернатором.

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Любовь Ширижик
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