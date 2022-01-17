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10-летний россиянин упал в канализационный люк во время катания на санках

В Иркутской области 10-летний мальчик провалился в канализационных люк, катаясь на санках

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Десятилетний мальчик провалился в канализационный люк во время катания с горки в городе Тайшет Иркутской области. Об этом сообщает издание Irk.ru.

По информации издания, ребенок упал в открытый люк, когда съезжал на санках со стихийно организованной горки рядом с одной из школ города. Там его заметил проходивший мимо россиянин, который вызвал спасателей, после чего, не дожидаясь их, помог мальчику выбраться. Сейчас ребенок госпитализирован с переохлаждением, опасности его жизни нет.

Глубина колодца под люком составляла около трех метров. Частично он был заполнен водой.

Управление Следственного комитета по Иркутской области начало проверку по статье о халатности. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Ранее в Свердловской области девочка, катаясь на санках, попала под автобус. В результате инцидента у ребенка были сломаны обе ноги.

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Роман Кирьянов
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