В российском регионе девочка скатилась на санках под автобус

В Свердловской области пятилетняя девочка съехала с горки на санках и попала под автобус

В городе Североуральск Свердловской области автобус переехал пятилетнюю девочку, которая скатилась на дорогу с горки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в своем аккаунте в Instagram.

На кадрах видеорегистратора заметно, как девочка скатывается с горки на санках прямо под автобус. Транспортное средство затормозило через несколько метров. В этот момент к ребенку подбежали остальные дети.

«У девочки сломаны обе ноги. Ее госпитализировали в Краснотурьинскую больницу», — говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции также отметили, что информация об инцидента была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.

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