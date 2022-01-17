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Помощник главы Минздрава прокомментировал признание «Спутника V» за рубежом

Кузнецов: признание вакцины «Спутник V» за рубежом говорит о ее высокой эффективности

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Признание вакцины «Спутник V» за рубежом говорит о ее высокой эффективности. Такой комментарий дал РИА Новости помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов, говоря о расширении списка стран, признавших российский препарат от коронавируса.

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Накануне стало известно, что австралийский регулятор признал «Спутник V» препаратом для подтверждения статуса вакцинации. На минувшей неделе Австралийскому управлению лекарственными средствами (TGA) от российской стороны были предоставлены сведения о защитных функциях вакцины и ее способности снижать вероятность распространения коронавирусной инфекции.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн ранее предполагал, что Европа и ВОЗ могут признать вакцину от коронавируса «Спутник V» уже в январе.

Еще раньше Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало стандарты производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», выдав соответствующее положительное заключение.

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Анна Щербакова
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