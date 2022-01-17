Помощник главы Минздрава прокомментировал признание «Спутника V» за рубежом

Признание вакцины «Спутник V» за рубежом говорит о ее высокой эффективности. Такой комментарий дал РИА Новости помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов, говоря о расширении списка стран, признавших российский препарат от коронавируса.

Накануне стало известно, что австралийский регулятор признал «Спутник V» препаратом для подтверждения статуса вакцинации. На минувшей неделе Австралийскому управлению лекарственными средствами (TGA) от российской стороны были предоставлены сведения о защитных функциях вакцины и ее способности снижать вероятность распространения коронавирусной инфекции.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн ранее предполагал, что Европа и ВОЗ могут признать вакцину от коронавируса «Спутник V» уже в январе.

Еще раньше Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало стандарты производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», выдав соответствующее положительное заключение.