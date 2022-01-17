Миллионам россиян ограничили выезд за границу

За 11 месяцев 2021 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) вынесла 11 миллионов постановлений об ограничении права выезда за пределы России. Невыездных должников стало на три миллиона, или на 37,5 процента больше, чем годом ранее. Об этом в понедельник, 17 января, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Всего за 11 месяцев 2021 года служба возбудила более 64 миллионов исполнительных производств и взыскала более 800 миллиардов рублей, из которых 125 миллиардов взысканы за счет ограничения права выезда за пределы России.

Ограничить выезд за рубеж могут в случае если сумма долга гражданина превышает 30 тысяч рублей, а также более 10 тысяч рублей по алиментам. Более 966 тысяч постановлений об ограничении права выезда за границу в 2021 году было вынесено именно за неуплаченные алименты, отметили в ведомстве.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отмечает, что на финансовом положении россиян отразились «события последних двух лет», что привело к росту должников во всех сферах. Глава проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева привела данные, согласно которым за первое полугодие 2021 года совокупная задолженность россиян по кредитам выросла на 13,6 процента с начала года и достигла 22,64 триллионов рублей.

Как указала Лазарева, в прошлом году наблюдалась тенденция на снижение просрочки по кредитным долгам в связи с повышением платежной дисциплины заемщиков. Несмотря на то, что «плохих» долгов стало меньше, средний размер долга вырос с 15,7 до 17,4 тысячи рублей с конца 2020 года, подчеркнула она. По мнению эксперта, улучшение платежной дисциплины связано прежде всего с психологическим фактором: многие осознали, что прощения долгов не произойдет и процедура банкротства не так проста и комфортна. Поэтому заемщики стали пересматривать финансовую стратегию семьи.

В декабре Госдума приняла законопроект, согласно которому невыездные из-за задолженности россияне смогут погасить ее прямо в аэропорту перед вылетом. Процесс погашения долга будет происходить в автоматическом режиме с помощью сервиса «Цифровое исполнительное производство». Данные о пассажире будут обновляться в базах различных ведомств в течение нескольких минут. В АТОР отметили, что это значительно упростит должникам выезд за границу.