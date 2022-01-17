Историк предупредил НАТО об опасности втравить Европу в масштабную войну

Отсутствие четких целей у НАТО может привести Европу к масштабному вооруженному конфликту, заявил профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммедж (Michael Kimmage), пишет Foreign Affairs.

Североатлантический альянс стал «мешковатым монстром», в который входят 30 государств, заявил он. Силы НАТО, по его словам, простираются от Северной Америки до Прибалтики и Турции. Историк считает, что альянс все чаще «колеблется между наступлением и обороной». Он напомнил об участии военных НАТО в действиях в Сербии, Афганистане и Ливии. «Гигантский охват и мутность целей рискуют втравить НАТО в масштабную европейскую войну», — предупредил он.

По мнению специалиста, раньше альянс имел четкие границы, позиции в географии и политике. На данный момент он «растягивается» без системы, указал он. Ученый призвал НАТО перестать принимать в свой состав новые страны. По мнению эксперта, пришла пора подумать над тем, как организация воспринимает безопасность в современных реалиях.

Ранее в США заявили о начале новой холодной войны с Россией. Член палаты представителей конгресса США республиканец Майкл Маккол (Michael McCaul) назвал серьезной сложившуюся в Европе ситуацию, добавив, что не исключена вероятность крупнейшего со времен Второй мировой войны военного конфликта.