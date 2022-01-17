НАТО назвали «вооруженными силами США»

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев в беседе с «Известиями» заявил, что НАТО можно назвать ни чем иным, как вооруженными силами Штатов.

Он привел в пример их действия по отношению к Германии и Японии, с которыми они воевали во Второй мировой войне, а в настоящее время эти страны являются ближайшими союзниками Вашингтона, который воспринимает это как огромное достижение. При этом, там до сих пор находятся американские военные, подчеркнул Рогулев, добавив, что из-за этого Германия и Япония не могут считаться самостоятельными в вопросах внешней политики. Кроме того, он отметил, что Европу устраивает нахождение там американских солдат, так как при этом они не тратят лишних денег на свою безопасность.

«В результате, что такое НАТО? Это вооруженные силы Соединенных Штатов в первую очередь. Все остальное — это один разговор, больше ничего. Без Америки они (страны ЕС — прим. «Ленты.ру») не в состоянии ничего сделать. Вот как в Ливии Франция попыталась вмешаться, но без Соединенных Штатов они даже простейшую операцию не могли провести», — подытожил американист.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что требования Россией гарантий безопасности является «ловушкой», расставленной для стран Североатлантического альянса. По ее словам, складывается ситуация, при которой военная угроза Украине со стороны России становится все более реальной, в связи с чем необходимо готовится к агрессии Москвы.