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В партии Зеленского обвинили Порошенко в расколе украинского общества

«Слуга народа»: Порошенко своими действиями в аэропорту раскалывает украинское общество
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко, прибывший в страну 17 января, своими действиями в аэропорту раскалывает украинское общество, считают в партии действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

В «Слуге народа» заявили, что Порошенко, вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить все требуемые законом процедуры, спровоцировал скандал и гражданское противостояние. Представители партии обвинили экс-президента в том, что он с помощью политизации дела пытается избежать ответственности и заработать политические очки.

«Не так давно этот политик заявлял о необходимости объединить усилия всех политических сил для противостояния российской агрессии, сегодня же — как и много раз до этого — демонстрирует поведение, направленное на раскол общества», — говорится в сообщении.

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29 декабря

Действия Порошенко в «Слуге народа» назвали «проявлением пагубных привычек старой политики». Там также призвали представителей партии экс-президента «Европейская солидарность» не участвовать в политических спектаклях. В политсиле отметили, что в одном и том же «угольном деле» лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук проявил больше уверенности и выдержки, чем Порошенко.

Ранее обвинение попросило Печерский районный суд арестовать бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в миллиард гривен (35,7 миллиона долларов), обязать сдать паспорта и носить электронный браслет.

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся на Украину 17 января. В аэропорту он прошел паспортный контроль, не получив повестки в суд. Как сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР), бывший глава государства не был задержан по прибытии, так как этому помешало его окружение.

На родине Порошенко обвиняют в госизмене из-за закупки угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Экс-президент отрицает обвинения, называя дело сфабрикованным.

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Алиса Реброва
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