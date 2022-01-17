Закон о QR-кодах снят с рассмотрения Госдумы по инициативе «Единой России»

Законопроект о QR-кодах снят с рассмотрения Госдумы по инициативе «Единой России». Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение принял Совет Госдумы.

Законопроект предполагал, что россияне должны будут предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке для посещения общественных мест, а также на транспорте. Однако впоследствии от необходимости предъявлять QR-коды на транспорте решено было отказаться. Документ должны были рассмотреть во втором чтении.

16 декабря 2021 года законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство и «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта из-за изменения эпидемиологической ситуации в стране.

По ее словам, предложенные в законопроекте меры были направлены на борьбу со штаммом дельта, однако они утратили актуальность из-за активного распространения в России омикрон-штамма.