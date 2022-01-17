Женщина подала на развод сразу после свадьбы из-за поведения супруга

Пара оказалась на грани развода сразу после свадьбы из-за возмутительного поведения супруга во время праздника. Об этом сообщает Daily Mirror.

Свадьба состоялась в декабре, накануне Рождества. По словам женщины, единственным правилом, которое она установила для праздника, был запрет на окунание ее в торт лицом. Невеста объяснила, что после того, как она попала в ДТП, у нее развилась клаустрофобия, и ощущение, когда лицо насильно держат в торте, вызывает у нее панику. Однако ее избранник проигнорировал просьбу и в разгар торжества взял новоиспеченную жену за голову и окунул в торт лицом.

Женщину разозлил поступок мужа — она ушла со свадьбы, а на следующий день сказала ему, что все кончено и она подала на развод. Друзья и близкие просили ее подумать и не принимать поспешных решений. Тогда она обратилась за советом к пользователям сети, которые полностью ее поддержали.

«Он не просто не уважает ваши границы, он еще умудряется найти самые агрессивные способы, чтобы их нарушить», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что в Багдаде, Ирак, зарегистрирован самый быстрый развод в 2022 году: мужчина расторг брак с возлюбленной во время свадьбы. Причиной развода стала песня сирийской певицы Ламис Кан Mesaytara («Я доминирую»), которую женщина исполнила новоиспеченному мужу во время свадебной церемонии.