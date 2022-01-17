Ушедший с СТС ведущий назвал понравившиеся ему города России

Популярный российский ведущий, дизайнер и стилист Александр Рогов, объявивший об уходе с телеканала СТС, назвал города России, которые ему понравились. Он поделился своим мнением в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Рогов отметил, что во время съемок посетил десятки российских городов. Больше всего его впечатлили крупные центры — Казань, Екатеринбург, Владивосток и Калининград. В Екатеринбурге стилист обратил внимание на атмосферу. «Модный, классный город с таким рок-н-ролльным вайбом», — заявил Рогов.

Телеведущий также оценил небольшие российские города, назвав их малоэтажной Россией. Рогов рекомендовал посетить Кострому, Рязань и Суздаль. «Очень много классных городов, и я рад, что у меня появилась такая возможность поездить», — заявил ведущий.

Рогов объявил об уходе с СТС в том же разговоре с Джугелией. Он проработал на телеканале восемь лет, однако принял решение уйти, так не видел возможности для дальнейшего профессионального развития. По словам Рогова, на СТС он прошел путь от ведущего до креативного продюсера.