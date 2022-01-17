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Ушедший с СТС ведущий назвал понравившиеся ему города России

Среди городов России стилиста Александра Рогова впечатлили Казань и Екатеринбург

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Популярный российский ведущий, дизайнер и стилист Александр Рогов, объявивший об уходе с телеканала СТС, назвал города России, которые ему понравились. Он поделился своим мнением в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Рогов отметил, что во время съемок посетил десятки российских городов. Больше всего его впечатлили крупные центры — Казань, Екатеринбург, Владивосток и Калининград. В Екатеринбурге стилист обратил внимание на атмосферу. «Модный, классный город с таким рок-н-ролльным вайбом», — заявил Рогов.

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Телеведущий также оценил небольшие российские города, назвав их малоэтажной Россией. Рогов рекомендовал посетить Кострому, Рязань и Суздаль. «Очень много классных городов, и я рад, что у меня появилась такая возможность поездить», — заявил ведущий.

Рогов объявил об уходе с СТС в том же разговоре с Джугелией. Он проработал на телеканале восемь лет, однако принял решение уйти, так не видел возможности для дальнейшего профессионального развития. По словам Рогова, на СТС он прошел путь от ведущего до креативного продюсера.

Татьяна Волкова
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