По итогам торгов в понедельник, 17 января, российский рынок закрылся падением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Рублевый индекс Мосбиржи вечером теряет 0,80 процента, долларовый РТC падает на 0,32 процента.

После утренней волны распродаж рынок сначала начал восстанавливаться, а затем вновь снижаться. Давление на отечественные активы продолжает оказывать геополитический фактор. На этом фоне акции банковского сектора идут вниз и «тянут» за собой остальных. В красной зоне оказались бумаги «Норникеля», «Газпрома» и «Полюса» (падение составляло от 3,68 до 4,14 процента), в зеленой — «Яндекс» (плюс 1,39 процента) и VK (1,43 процента).

Нефтяные котировки стабилизируются около 86 долларов за баррель сорта Brent. Поддержку нефти оказали данные из Китая. При этом рубль остается слабым и на фоне дорогой нефти, а также теряет свою привлекательность у инвесторов. «В текущей ситуации мы ожидаем, что интерес инвесторов будет низким, а премия за риск будет постепенно увеличиваться, поскольку рубль отстает от других высокодоходных инструментов», — заключили аналитики Morgan Stanley. Говоря о перспективах курса, они предположили, что он будет держаться на уровне 78-79 рублей за доллар.