В ФРГ заявили о необходимости использования «Северного потока-2» и ГТС Украины

Германия заинтересована в использовании всех имеющихся способов передачи газа, то есть не только через российский газопровод «Северный поток-2» (СП-2), но и через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Об этом заявил глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес, передает ТАСС.

Хермес призвал власти Германии исключить политический аспект в процессе сертификации и введения в эксплуатацию российского газопровода СП-2. По его словам, в условиях острой необходимости в природном топливе ФРГ намерена использовать и СП-2, и украинскую ГТС одновременно.

«Последние несколько месяцев очень четко показали нам, что на время энергетического перехода в Европе мы будем зависеть от природного газа. Для надежных поставок нам нужна украинская транзитная сеть, а также "Северный поток-2". Эти маршруты не должны противопоставляться друг другу», — заявил Хермес.

Глава комитета рассказал, что растущая напряженность в отношениях европейских стран и России приводит к большой неопределенности в немецкой экономике, и это тормозит запланированные инвестиции. Он также добавил, что «Москва и Киев являются важными партнерами Берлина и всей Европы на пути к энергетическому переходу».

12 января немецкий министр иностранных дел Бербок заявила о несоответствии российского газопровода СП-2 нормам европейского права в области энергетики.

Ранее стало известно, что Бербок оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку-2». Министр выступала против реализации проекта, однако ей пришлось согласиться с тем, что «Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено».