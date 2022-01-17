Экономисты назвали возможные последствия новых санкций США для рубля

Экономисты «Ренессанс капитала» Софья Донец и Андрей Мелашенко в интервью «Ведомости» оценили потенциальное влияние новых санкций США, которые подготовил Белый дом. По их мнению, рестрикции могут привести от ослаблению рубля на 3-6 процентов в лучшем случае и на 20 процентов — в худшем.

В списке ограничений может оказаться запрет на любые транзакции с российским госдолгом. Это может привести к оттоку с рынка облигаций федерального займа (ОФЗ), что в свою очередь спровоцирует расширение спредов на 80-120 базисных пунктов по еврооблигациям и ослабит рубль на 3-6 процента от базового прогноза «Ренессанс капитала» (75–76 рублей за доллар в среднем в 2022 году).

К наихудшему сценарию может привести тот факт, что, согласно подготовленным санкциям, президент США может расширить оговоренный санкционный список. В таком случае ситуация будет зависеть от того, кто попадет под удар.

Впрочем, по мнению авторов доклада, негативный эффект должен быть сглажен. Новые санкции не затронут существующий долг, а доля нерезидентов в ОФЗ держится на уровне около 20 процентов (43 миллиарда долларов); среди них семь процентов из США. По оценке экономиста Sova Capital Артема Заигрина, в случае очень резкого снижения всех вложений нерезидентов в ОФЗ, рубль ослабнет на 10-15 процентов.

Кроме того, считают экономисты, прочная фискальная позиция России, ее значительные резервы, курс на дедолларизацию и потенциальный инструментарий повышают «болевой порог». А международные издержки, связанные с последствиями санкций, могут быть слишком высокими для иностранных государств, чтобы идти на жесткие меры.

Ранее эксперт кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Кава Ходжа спрогнозировал стабильность рубля в 2022 году, которая увеличит его привлекательность для инвесторов. Ходжа уточнил, что у ЦБ есть три инструмента для увеличения или понижения массы денег в экономике — операции на открытом рынке, рефинансирование через дисконтное окно и норма обязательных резервов.