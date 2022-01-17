Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии заявили об отсутствии препятствий запуску «Северного потока-2»

Немецкий депутат Штегнер: для запуска «Северного потока-2» уже нет больших препятствий

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Депутат комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и экс-заместитель председателя партии Ральф Штегнер заявил, что для запуска газопровода «Северный поток-2» уже нет препятствий. Он рассказал об этом в интервью «Известиям».

Штегнер ответил на вопрос о том, может ли Германия выполнить требование Украины приостановить проект. По его словам, для завершения проекта не хватает только выполнить некоторые требования, чтобы прошла его сертификация.

«Тут стоит вспомнить слова Мао Цзэдуна: "Когда небо гаснет, все воробьи умирают". Сейчас все обстоит не так. Мы надеемся, что в конечном итоге ситуация улучшится, ведь истории с бряцанием оружием ни к чему нас не приведут. Нам необходимо обсуждать вместе другие темы. "Северный поток-2" — это экономический проект, который, быть может, не все поддерживают, но в Германии есть намеки на достижение согласия в этой области. Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен», — сказал Штегнер.

Он добавил, что Германии нужен газ как энергетический источник для переходного периода. Депутат также ответил на вопрос о том, удалось ли правительству к настоящему времени прийти к общему мнению о запуске. «С "Зелеными" и СвДП мы все-таки ближе, чем с ХДС/ ХСС. Наши мнения не едины по всем пунктам, однако мы всегда можем договориться», — подчеркнул немецкий депутат.

Ранее в январе глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что противодействие запуску «Северного потока-2» можно объяснить экономическими интересами США. Он отметил, что США сами хотят продавать свой сжиженный газ в Европе по высоким ценам. «Мы должны принять это во внимание и обеспечить, чтобы «Северный поток-2» был интегрирован в общеевропейскую стратегию энергетической политики», — указал парламентарий.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о «красной черте» в отношениях с НАТО из-за Украины
Россияне стали сами откладывать деньги на пенсию
В Германии заявили об отсутствии препятствий запуску «Северного потока-2»
КНДР пустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
МИД Канады предостерег граждан от поездок на Украину из-за «агрессии России»
Названа главная причина отказа зарядки смартфонов
Россияне вспомнили о покупках на знаменитой «Горбушке»
Инфекционист объяснил опасность омикрон-штамма для детей
Украинец предложил разместить на его участке базу НАТО
Снимок мужчины в рубашке не по размеру стал мемом в сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter