В Германии заявили об отсутствии препятствий запуску «Северного потока-2»

Депутат комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и экс-заместитель председателя партии Ральф Штегнер заявил, что для запуска газопровода «Северный поток-2» уже нет препятствий. Он рассказал об этом в интервью «Известиям».

Штегнер ответил на вопрос о том, может ли Германия выполнить требование Украины приостановить проект. По его словам, для завершения проекта не хватает только выполнить некоторые требования, чтобы прошла его сертификация.

«Тут стоит вспомнить слова Мао Цзэдуна: "Когда небо гаснет, все воробьи умирают". Сейчас все обстоит не так. Мы надеемся, что в конечном итоге ситуация улучшится, ведь истории с бряцанием оружием ни к чему нас не приведут. Нам необходимо обсуждать вместе другие темы. "Северный поток-2" — это экономический проект, который, быть может, не все поддерживают, но в Германии есть намеки на достижение согласия в этой области. Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен», — сказал Штегнер.

Он добавил, что Германии нужен газ как энергетический источник для переходного периода. Депутат также ответил на вопрос о том, удалось ли правительству к настоящему времени прийти к общему мнению о запуске. «С "Зелеными" и СвДП мы все-таки ближе, чем с ХДС/ ХСС. Наши мнения не едины по всем пунктам, однако мы всегда можем договориться», — подчеркнул немецкий депутат.

Ранее в январе глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что противодействие запуску «Северного потока-2» можно объяснить экономическими интересами США. Он отметил, что США сами хотят продавать свой сжиженный газ в Европе по высоким ценам. «Мы должны принять это во внимание и обеспечить, чтобы «Северный поток-2» был интегрирован в общеевропейскую стратегию энергетической политики», — указал парламентарий.