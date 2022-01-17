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Пятеро неизвестных напали на россиянина и забрали у него ручку и тетрадку

РЕН ТВ: в Москве пятеро мужчин с пистолетом и ножом напали на таксиста и пассажира
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве пятеро неизвестных напали на водителя такси и его 54-летнего пассажира с травматическим пистолетом и ножом. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям издания, инцидент произошел возле одного из бизнес-центров на Дмитровском шоссе. Когда таксист припарковался, к машине подбежали пятеро злоумышленников, которые открыли стрельбу и ранили из травматического пистолета пассажира, после чего набросились с ножом на водителя. Затем они забрали барсетку и скрылись с места преступления на автомобиле.

По факту случившегося было заведено дело по статье 162 («Разбой») УК РФ. Как сообщил впоследствии потерпевший пассажир, в украденной барсетке лежали только ручка и тетрадка. Сейчас подозреваемых разыскивает полиция. Таксист был доставлен в больницу с сотрясением мозга, ножевыми ранениями и закрытой черепно-мозговой травмой.

16 января сообщалось, что в МВД возбудили дело по факту вооруженного ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко.

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Елизавета Новикова
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