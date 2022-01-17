Нелегальная вечеринка туристов в Таиланде закончилась бегством от полиции

Около сотни посетителей нелегальной вечеринки в Паттайе удалось сбежать из заведения в ходе полицейского рейда. Об этом пишет The Pattaya News.

Инцидент произошел 13 января в развлекательном заведении, выдающем себя за художественную галерею, в районе Джомтьен, на юге Паттайи. В соответствии с политикой Таиланда, ночные клубы, бары, пабы и подобные заведения из-за пандемии официально закрыты с начала апреля 2021 года, однако могут временно работать как рестораны, если заканчивают обслуживание посетителей в 21:00 и соблюдают ряд строгих предосторожностей и правил.

Несмотря на это, заведение продолжало работать после 21:00 как нелегальный ночной клуб. По данным полиции, в нем отдыхали иностранные туристы и местные жители, а также свободно осуществлялась продажа алкоголя. Правоохранительные органы совершили рейд в 22:30, и посетителям пришлось спасаться бегством: они пробирались через боковые и задние входы, выпрыгивали из окон, перелезали через стены и даже бросались на проезжую часть.

Тем не менее полиция сосредоточила свое внимание не на бегстве туристов, а на организаторе нелегальной вечеринки. В итоге он был арестован и доставлен в отделение полиции.

Ранее в январе российская туристка, решившая перезимовать в Таиланде, описала поездку фразой «все стало проще». По словам девушки, больше всего по приезде в королевство ее поразил контраст между серой погодой в России и буйством красок на курорте.