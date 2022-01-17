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Появилось видео начала конфликта с участием дагестанца в автобусе в Москве

Появилось видео начала конфликта в Москве, когда дагестанец пообещал бить русских

В сети появилось видео начала конфликта в автобусе в Москве с участием уроженца Дагестана, который пообещал бить русских и устроил скандал. Видеозапись из кабины водителя публикует Telegram-канал «Двач».

На кадрах видно, как пассажир стучит в стекло водительской кабины и просит водителя высадить его не на остановке, называет мужчину бараном и матерится.

В ответ на это россиянин, находящийся за рулем автобуса, говорит, что скоро будет остановка. Он также называет его обезьяной и чертом и в грубой форме обращается к пассажиру автобуса с просьбой замолчать. Видеозапись, которая появилась в сети 15 января, заканчивается словесной перепалкой уроженца Дагестана и других пассажиров автобуса.

Ранее уроженец Дагестана извинился за свои слова и признал, что его высказывания в сторону русской нации были слишком резкими.

О конфликте в московском автобусе стало известно в субботу, 15 января. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который отказался высаживать его в неположенном месте. После пассажир стал оскорблять других людей. Мужчина представился дагестанцем и заявил, что «с вами, русскими, надо себя так вести». «Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы», — сказал он.

Анастасия Шейкина
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