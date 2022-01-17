Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Си Цзиньпин рассказал о хаосе в мировой экономике

Си Цзиньпин: преодолению экономического кризиса мешают проблемы с поставками и рост цен

Фото: Globallookpress.com

Страны мира уже преодолевают экономический кризис, однако сталкиваются с целым рядом препятствий, таких как рост цен и проблемы с цепочками поставок, рассказал председатель КНР Си Цзиньпин. Его заявления на открытии Всемирного экономического форума цитирует РИА Новости.

«Мировая экономика выходит из кризиса, но она также сталкивается с многочисленными сдерживающими факторами, глобальные производственные цепочки и цепи поставок хаотичны, цены на основные товары продолжают расти», — заявил он. Кроме того, ситуацию усугубляют риски энергетического кризиса, и положение дел становится более неопределенным.

Материалы по теме:
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января
Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Бьют своих.Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
24 августа

При этом Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что экономика КНР с проблемами справляется: удалось добиться роста ВВП на уровне около 8 процентов и «сравнительно низкого» уровня инфляции.

В ходе своего выступления китайский лидер также указал на серьезность угрозы международной конфронтации. Если она сохранится, мир ожидают колоссальные проблемы, предупредил он. «Наш мир сегодня далек от спокойствия, риторика, разжигающая ненависть и предрассудки, изобилует. История не раз доказывала, что конфронтация не решает проблем, а лишь влечет катастрофические последствия», — отметил Си Цзиньпин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Германии объяснила приостановку сертификации «Северного потока-2»
Избившего неадекватного мужчину полицейского в Забайкалье оправдал суд
Очереди в аэропорту Шереметьево попали на видео и заинтересовали россиян
Кандидата в президенты Франции Земмура оштрафовали за расизм
Робби Уильямс рассказал о нанятом для его убийства киллере
Петербургу предрекли вертикальный подъем заболеваемости коронавирусом
Германия согласилась продолжить диалог с Украиной по поставкам вооружений
Бывший сотрудник ФСБ решил сменить пол и объяснил свое решение
На самом популярном курорте россиян объявили экстренное предупреждение
Биолог назвал идею использовать омикрон как «живую вакцину» худшей из возможных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter