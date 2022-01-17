Си Цзиньпин рассказал о хаосе в мировой экономике

Страны мира уже преодолевают экономический кризис, однако сталкиваются с целым рядом препятствий, таких как рост цен и проблемы с цепочками поставок, рассказал председатель КНР Си Цзиньпин. Его заявления на открытии Всемирного экономического форума цитирует РИА Новости.

«Мировая экономика выходит из кризиса, но она также сталкивается с многочисленными сдерживающими факторами, глобальные производственные цепочки и цепи поставок хаотичны, цены на основные товары продолжают расти», — заявил он. Кроме того, ситуацию усугубляют риски энергетического кризиса, и положение дел становится более неопределенным.

При этом Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что экономика КНР с проблемами справляется: удалось добиться роста ВВП на уровне около 8 процентов и «сравнительно низкого» уровня инфляции.

В ходе своего выступления китайский лидер также указал на серьезность угрозы международной конфронтации. Если она сохранится, мир ожидают колоссальные проблемы, предупредил он. «Наш мир сегодня далек от спокойствия, риторика, разжигающая ненависть и предрассудки, изобилует. История не раз доказывала, что конфронтация не решает проблем, а лишь влечет катастрофические последствия», — отметил Си Цзиньпин.

