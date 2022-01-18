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Летевший в США пассажирский Boeing экстренно сел в Санкт-Петербурге

Самолет Emirates, летевший по маршруту Дубай — Сан-Франциско, экстренно сел в Пулково

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Пассажирский Boeing, летевший по маршруту ДубайСан-Франциско, совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА Новости.

Так, летевший в США лайнер авиакомпании Emirates совершил вынужденную посадку в Пулково. Уточняется, что на борту находилось 246 пассажиров.

Ранее в январе в Росавиации назвали виновных в обледенении самолета S7, который летел из Магадана в Новосибирск 2 декабря 2021 года и едва не разбился. Как заявили в ведомстве, ошибочные действия экипажа и персонала аэропорта при очистке воздушного судна от снега привели к неправильной регистрации скорости — из-за чего отключился автопилот.

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Дарья Рыбак
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