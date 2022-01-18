Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Брейвик обвинил неонацистов в совершенных им терактах

Андерс Брейвик возложил на неонацистов вину за теракты, совершенные им в 2011 году

Фото: Ole Berg-Rusten / NTB / Reuters

Норвежский массовый убийца Андерс Брейвик возложил вину за теракты, совершенные им в июле 2011 года, на неонацистскую сеть Blood and Honour, основанную в Великобритании. По его мнению, они внушили ему радикальные идеи через интернет. Об этом преступник заявил во время судебного заседания 18 января, на котором рассматривали его прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Цитаты приводит ТАСС.

«Они несут всю полноту ответственности. Меня использовали в качестве их солдата», — заявил Брейвик, добавив, что его можно обвинить лишь в том, что «позволил радикализировать себя».

Материалы по теме:
Школа, парта, два ствола. Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Школа, парта, два ствола.Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
27 мая
10 лет назад Андерс Брейвик убил 77 человек. Почему его идеи до сих пор вдохновляют последователей?
10 лет назад Андерс Брейвик убил 77 человек.Почему его идеи до сих пор вдохновляют последователей?
22 июля

Брейвик, сменивший имя на Фьотольф Хансен, подал прошение об УДО в сентябре 2020 года. Это стало возможным, так как преступник отсидел к тому времени восемь лет, что соответствует минимальному сроку заключения по его приговору.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Сначала взорвал самодельное устройство в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого убийца проник в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США пообещали Украине новую военную помощь
Российский врач дал рекомендации по лечению при первых симптомах омикрона
Париж отреагировал на слова Алиева о кандидате в президенты Франции
Врачи спасли беременную россиянку со стопроцентным поражением легких
Брейвик обвинил неонацистов в совершенных им терактах
Банду из Уфы обвинили в серии похищений и вымогательств у россиян
Опубликовано видео с «тоталитарной системой» в омской колонии
Руперт Гринт назвал Джоан Роулинг тетушкой
Италию назвали врагом корпораций
Названы самые грязные вещи в номерах отелей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter