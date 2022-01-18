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За неделю в мире более 18 миллионов человек заразились коронавирусом

Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил о 18 миллионах зараженных COVID-19 за минувшую неделю

Фото: Kacper Pempel / Reuters

За минувшую неделю по всему миру более 18 миллионов человек заразились коронавирусом, сообщил во вторник, 18 января, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит Twitter-аккаунт организации.

«Омикрон-штамм продолжает охватывать планету. Число смертей на данный момент остается стабильным, но мы обеспокоены влиянием, которое омикрон оказывает на уже истощенные и перегруженные системы здравоохранения», — подчеркнул Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ отметил, что достигнутый в некоторых странах пик числа случаев COVID-19 дает надежду на то, что худший этап этой волны уже позади. Гебрейесус добавил, что следующие несколько недель будут критически важными для здравоохранения в борьбе с пандемией.

Ранее сообщалось, что ВОЗ отслеживает новую разновидность омикрон-штамма BA.2 не отдельно, а в комплексе с остальными подвидами, назвав его невидимым.

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Антон Похиляк
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