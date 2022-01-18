За неделю в мире более 18 миллионов человек заразились коронавирусом
За минувшую неделю по всему миру более 18 миллионов человек заразились коронавирусом, сообщил во вторник, 18 января, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит Twitter-аккаунт организации.
«Омикрон-штамм продолжает охватывать планету. Число смертей на данный момент остается стабильным, но мы обеспокоены влиянием, которое омикрон оказывает на уже истощенные и перегруженные системы здравоохранения», — подчеркнул Гебрейесус.
При этом глава ВОЗ отметил, что достигнутый в некоторых странах пик числа случаев COVID-19 дает надежду на то, что худший этап этой волны уже позади. Гебрейесус добавил, что следующие несколько недель будут критически важными для здравоохранения в борьбе с пандемией.
Ранее сообщалось, что ВОЗ отслеживает новую разновидность омикрон-штамма BA.2 не отдельно, а в комплексе с остальными подвидами, назвав его невидимым.