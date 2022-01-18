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Британка пыталась спасти собак после извержения вулкана в Тонга и погибла

Британка погибла из-за извержения подводного вулкана в Тонга, пытаясь спасти своих собак

Фото: @ifthegloverfits

В Тонга спасатели обнаружили тело 50-летней британки Анджелы Гловер (Angela Glover), которая погибла из-за извержения подводного вулкана, пытаясь спасти своих собак. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на брата погибшей Ника Элени (Nick Eleini).

«Нашли тело моей сестры Анжелы. Она всегда очень любила собак и даже основала благотворительную организацию по защите животных. Думаю, этот ужасный несчастный случай произошел, когда она пыталась спасти своих собак», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что 50-летнюю женщину и ее животных смыло мощной волной, которая была вызвана извержением подводного вулкана. При этом ее супруг смог спастись, удержавшись на дереве.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга 14 января, спровоцировав волну цунами, угрозу которого позднее объявили на Курилах. Уточнялось, что специалисты Центра цунами ФБГУ «Сахалинского УГМС» прогнозировали возможный подход к Курилам волны цунами высотой не более 0,2 метра (для Японии — 0,3 метра).

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Валентина Процкова
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