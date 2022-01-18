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Раскрыты подробности смертельного ДТП с россиянами в Доминикане

Четверо пострадавших в Доминикане россиян госпитализированы, двое лечатся амбулаторно
Место происшествия

Место происшествия. Фото: @rdmandinga

Стало известно о состоянии шестерых россиян, пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Доминикане. Подробности происшествия раскрыло РИА Новости.

Как сообщает издание со ссылкой на туроператора Anex Tour, четверо россиян, попавших в ДТП с экскурсионным автобусом госпитализированы в медицинское учреждение для наблюдения, еще двое получили амбулаторное лечение. В компании отметили, что находятся на связи с туристами и оказывают им необходимую поддержку.

18 января в Доминикане экскурсионный автобус с туристами, среди которых были россияне, попал в ДТП с двумя рейсовыми автобусами. В результате происшествия погиб водитель одного из транспортных средств и пострадали еще 15 человек — шесть из них отечественные путешественники, в том числе один ребенок.

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Дарья Рыбак
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