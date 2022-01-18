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Стало известно количество доносов украинцев на использование русского языка

Украинцы написали 3500 обращений на нарушения закона о госязыке в 2021 году

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинцы отправили более 3500 жалоб на использование русского языка в 2021 году. Об этом стало известно из ответа языкового омбудсмена на запрос агентства «Украинские новости».

Как рассказали в секретариате уполномоченного по защите государственного языка, за предыдущий год жители страны написали более 3500 обращений, касающихся нарушений закона о госязыке. От месяца к месяцу тенденция на отправку доносов менялась: в июле и августе таких писем было более 400, тогда как в октябре их количество составило всего 173.

Также отмечается, что в ведомстве за год объявили 27 предупреждений о нарушении языкового закона юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям.

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В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский стал обязательным для органов власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

С начала 2021 года сфера обслуживания на Украине перешла на использование украинского языка. Общаться с клиентом на другом языке можно исключительно по его просьбе.

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Алиса Реброва
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