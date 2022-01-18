Раскрыты четыре секрета долголетия Елизаветы II

Британская королева Елизавета II в возрасте 95 лет все еще исполняет королевские обязанности и сохраняет активность благодаря некоторым секретам, пишет Express.

Как уточнили ученые, королева предпочитает простые обеды и ужины. По словам ее бывшего шеф-повара Даррена Макгрэди, она ест блюда из рыбы или мяса с гарниром из овощей. Елизавета старается не употреблять углеводов, таких как картофель и макароны, раскрыл он данные. Особенно строго она относится к этому вечером. Шеф повар привел в пример, что типичным обедом для королевы является дуврская соле с увядшим шпинатом.

Еще одним секретом оказались четыре приема пищи, завтрак, обед, послеобеденный чай и ужин, в одно и то же время.

Кроме того, британская королева регулярно выполняет физические упражнения. Несмотря на то, что Елизавета II никогда не была любительницей фитнеса, в ее распорядке всегда присутствовали легкие физические упражнения.

Эксперты из компании Eachnight.com ранее заявили, что для хорошего сна Елизавета II старается ложиться в одно и то же время. Как правило, перед сном она пьет бокал шампанского, затем немного читает в кровати и в 23:00 засыпает. Королева спит восемь с половиной часов и встает утром в 7:30.