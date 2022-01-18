Власти перенесли Российский инвестиционный форум в Сочи из-за пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о переносе Российского инвестиционного форума в Сочи на более поздний срок в связи с эпидемиологической ситуацией, указала пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.

«Сегодня главы регионов должны быть на своих территориях, на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры для противодействия распространению вируса. В этой связи правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок», — объяснил Мишустин. Ранее мероприятие планировалось провести как в офлайн, так и в онлайн-формате с 17 по 19 февраля.

Премьер не назвал точные даты, в которые будет проведен форум. Он отметил, что правительство вернется к обсуждению этого вопроса после улучшения ситуации с коронавирусом в стране. Эпидемиологическое положение в стране ухудшилось в связи с распространением африканского омикрон-штамма вируса. С 11 января заболеваемость COVID-19 в России стала расти быстрыми темпами. За последние сутки инфекцию обнаружили у 31 252 граждан — это рекорд с 6 декабря 2021 года.

Вместе с тем российские власти не планируют вводить повсеместный локдаун в связи с усугублением пандемии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такой план действий в Кремле не обсуждается. По его словам, введение отдельных ограничений зависит от решения глав субъектов, имеющих особые полномочия.