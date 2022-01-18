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Во Франции зафиксировали рекорд по новым случаям заражения COVID-19

Le Parisien: во Франции за сутки коронавирусом заразились 464 769 человек

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Во Франции зафиксировали антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки. Об этом сообщает французская ежедневная газета Le Parisien.

За минувшие 24 часа в стране выявили 464 769 заболевших COVID-19. Общее количество госпитализированных во Франции в настоящее время превысило 26 тысяч человек.

В конце декабря 2021 года Минздрав Франции сообщил о рекордных 208 тысячах новых зараженных COVID-19 за сутки. Глава ведомства Оливье Веран назвал новые данные о заболеваемости «вызывающими головокружение».

Ксения Назарова
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