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Суд решил отпустить из психбольницы задержанного ФСБ подростка из Волгограда

Суд освободил из ПНД подростка, обвиняемого ФСБ в подготовке атаки на школу Волгограда

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд решил освободить из психоневрологического диспансера (ПНД) 17-летнего жителя Волгограда, которого ФСБ обвиняет в подготовке атаки на школу. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции определение суда.

Отменив решение о помещении подростка в медучреждение, суд определил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено выходить из дома ночью, общаться со свидетелями и потерпевшими, подходить к волгоградской школе, в которой он учился, и пользоваться средствами связи.

В ПНД отказались отдать сына родителям, ссылаясь на то, что судебное решение еще не вступило в законную силу. По словам матери, его не привезли в суд, а врачи отказываются контактировать с ними.

24 ноября 2021 года из-за нарушения условий домашнего ареста по ходатайству следствия подростку изменили меру пресечения. Однако вместо СИЗО его вновь поместили в ПНД.

15 июня ФСБ сообщила о предотвращении массового убийства в школе Волгограда и задержании несовершеннолетнего. У него изъяли готовую самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие.

Следствие считает, что жертвами вооруженного нападения на учебное заведение должны были стать сотрудник учреждения и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт.

После задержания подросток проходил лечение в психиатрической больнице. Затем его отпустили домой.

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Любовь Ширижик
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