На Украине в настоящее время происходит переворот, сравнимый с террором времен фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Такой комментарий дал директор Службы внешней разведки России (СВР), председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

По его словам, после переворота в 2014 году была развязана настоящая гражданская война. В течение семи лет в Донбассе гибнут мирные граждане, добавил Нарышкин. «А те, кто убивает, и те, кто отдает приказы убивать, вдохновляются образом Украины как анти-России», — уточнил он.

Глава СВР отметил, что его иногда не покидает ощущение, будто машина времени переносит в страшные годы гитлеровской оккупации. В тот период на оккупированных советских территориях, а также на территории советской Украины, уничтожались мирные граждане, они страдали от угнетения со стороны фашистских карателей и их пособников, заключил Нарышкин.

Ранее он заявил, что Госдепартамент США предпринимает попытки по дискредитации Олимпиады в Пекине, что противоречит духу олимпийского движения. По его утверждению, СВР располагает сведениями по развернутой Вашингтоном и его союзниками масштабной информационной кампании по вмешательству в процесс подготовки Олимпиады.