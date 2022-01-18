Goldman Sachs назвал «Роснефть» одной из наиболее интересных для инвестиций

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs включил «Роснефть» в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний. Банк рекомендовал «покупать» акции российской компании. Потенциал роста ценных бумаг НК аналитики оценивают в 41 процент.

Эксперты инвестбанка одним из основных факторов инвестиционной привлекательности «Роснефти» называют масштабный проект «Восток Ойл». «Учитывая растущую потребность мировой нефтяной отрасли в недорогой «низкоуглеродной» нефти на фоне роста стоимости капитала и экологических норм, Банк полагает, что «Роснефть» предоставляет привлекательную долгосрочную возможность инвестирования благодаря проекту «Восток Ойл», — отмечают аналитики Goldman Sachs. Еще на начальных этапах реализации проекта в 2020 году аналитики Goldman Sachs назвали его «магнитом для инвесторов».

В целом стоит отметить, что инвестиционные компании высоко оценивают привлекательность и перспективы реализации «Восток Ойл». По мнению экспертов Bank of America, при благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта «Восток Ойл» может превысить 100-120 миллиардов долларов. В частности, Карен Костанян и Екатерина Смык из Bank of America Merrill Lynch назвали проект «локомотивом развития» «Роснефти».

Ранее, в декабре 2021 года, крупные инвестбанки J.P. Morgan и Bank of America Merrill Lynch включили акции «Роснефти» в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году. В J.P. Morgan проект «Восток Ойл» назвали важным фактором привлекательности «Роснефти», который еще практически не учитывается в оценке акций «Роснефти» — при том, что «Восток Ойл» имеет высокий IRR, который в базовом сценарии оценивается на уровне 54 процентов.

Также в J.P. Morgan отмечали и привлекательную дивидендную доходность компании, ожидаемую на уровне 11-13 процентов в 2022-2023 годах. Аналитики также отмечали, что у «Роснефти» один из самых низких показателей удельных затрат на добычу (около 2,6 доллара за баррель) на фоне самых больших запасов.

В VТB Capital считают, что «Роснефть» имеет высокую оценку и поддержку инвесторов благодаря своему фокусу на ESG повестку. В конце декабря «Роснефть» представила новую стратегию развития до 2030 года, в которой ставит перед собой цель по достижению чистой углеродной нейтральности к 2050 году.

По мнению мирового инвестсообщества, ESG-повестка станет долгосрочным трендом и окажет влияние на оценку деятельности компании. В 2021 году «Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой корпорацией, получившей статус компании-лидера в области устойчивого развития и включенной в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и Десяти принципам ответственного бизнеса.

В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста «Роснефти». Так, в БКС ожидают, что стоимость GDR компании будет на уровне 12 долларов, в Bank of America Merrill Lynch — 11,2 доллара, в Raiffeisen Bank — 11 долларов.

Аналитики Goldman Sachs подчеркивают, что, несмотря на локальную волатильность, за последние 10 лет доходность 15 крупнейших российских эмитентов превышала доходность крупнейших европейских эмитентов (индекс MSCI Europe) и крупнейших эмитентов развивающихся рынков регионов Европы, Ближнего Востока и Африки (индекс MSCI EM EMEA). «С операционной точки зрения Россия является наиболее привлекательным рынком для инвестирования в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) благодаря своей финансовой устойчивости и компаниям с сильным менеджментом, высокими и постоянно растущими выплатами акционерам», — заявили в банке.

