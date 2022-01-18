Звезда «Папиных дочек» и «Каменской» неожиданно высказалась о домогательствах

Российская актриса Ольга Хохлова сделала неожиданное заявление о сексуальных домогательствах. Она высказалась в ходе YouTube-шоу «О жизни».

Звезда сериалов «Папины дочки» и «Каменская» сказала, что если женщина не дает отпор мужчине, то она осознанно соглашается на харассмент. «Мужчины домогаются? Пускай, это прекрасно! Мы их отшиваем спокойно, и все. Никаких у меня нет претензий по этому поводу», — заявила 56-летняя артистка.

Женщина также выразила недоумение в связи с тем, что участницы движения MeToo подают иски к обидчикам спустя много лет. «Автоматически возникает вопрос "почему именно сейчас?", прошло 25 лет, а они начинают говорить про режиссеров, у которых снялись. Те дали им карьеру, а потом оказалось, что это насилие. Если ты согласился на домогательства, то какое это домогательство? Я всем мужчинам говорю: "Правильно, что вам нравятся девушки, что вы за ними ухаживаете..." А уже женщины в силу своего опыта должны отшивать», — подытожила Хохлова.

На счету Ольги Хохловой около 200 ролей в кино. Она получила наибольшую известность по таким телепроектам, как «Папины дочки», «Каменская», «Деффчонки», «Психологини», «Метод Лавровой-2», «Измены» и другим.