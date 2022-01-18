Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

На МКС нашли возможное место утечки воздуха

«Роскосмос»: российские космонавты обнаружили возможное место утечки воздуха на МКС

Фото: Alexander Gerst / NASA / ESA / Reuters

Российские космонавты обнаружили предполагаемое место утечки воздуха в камере модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил «Известиям» глава пресс-службы госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

Уточняется, что необходимые средства устранения негерметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле «Прогресс». Затем космонавты приступят к устранению утечки. Струговец также выразил удивление беспокойством NASA о неполадке.

Ранее директор американского космического агентства по программе МКС Робин Гейтенс допустила, что в худшем случае «Звезда» может быть изолирована. В то же время она отметила, что сложившаяся ситуация не представляет опасности для экипажа станции.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
США пообещали Украине новую военную помощь
Экс-адвокат назвал все версии ограбления вдовы Градского на 100 миллионов рублей
Журова осудила гендерное неравенство на руководящих постах в спорте
США собрались ввести санкции против «пророссийских сепаратистов» на Украине
На МКС нашли возможное место утечки воздуха
На Украине назвали способ вступления в НАТО
Захарова поделилась подробностями переговоров глав МИД России и Германии
В Пентагоне оценили возможность наращивания военного присутствия на Украине
Псаки заявила о возможном нападении России на Украину «в любой момент»
В США назвали действенный рычаг давления на Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter