На МКС нашли возможное место утечки воздуха

Российские космонавты обнаружили предполагаемое место утечки воздуха в камере модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил «Известиям» глава пресс-службы госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

Уточняется, что необходимые средства устранения негерметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле «Прогресс». Затем космонавты приступят к устранению утечки. Струговец также выразил удивление беспокойством NASA о неполадке.

Ранее директор американского космического агентства по программе МКС Робин Гейтенс допустила, что в худшем случае «Звезда» может быть изолирована. В то же время она отметила, что сложившаяся ситуация не представляет опасности для экипажа станции.