В наряде девушки Канье Уэста разглядели подражание его бывшей жене Ким Кардашьян

Итальяно-американская актриса и модель Джулия Фокс, новая возлюбленная рэпера Канье Уэста, повторила образ предпринимательницы Ким Кардашьян. Сходство одежды звезд заметили в Daily Mail.

Нынешняя девушка хип-хоп-артиста надела на ужин по случаю дня рождения сына Валентино кожаный плащ длины макси, брюки из того же материала, темное худи, высокие перчатки и солнцезащитные очки с узкой оправой. Отмечается, что образ Фокс вдохновлен фильмом «Матрица».

Бывшая жена Уэста, в свою очередь, два месяца назад поделилась снимками в своем Instagram-аккаунте, на которых она позирует в аналогичных вещах. Поклонники знаменитостей разглядели в новом наряде Фокс подражание стилю Кардашьян, о чем написали в многочисленных постах в Twitter.

«Канье просто решил наряжать Джулию вместо Ким», «Очевидный закос под Ким — украла мужа, так теперь еще и стиль?», «Ким номер два», «Фокс, найди хоть что-то свое», «Очевидное повторение нарядов Ким», — высказывались пользователи сети.

2 января сообщалось, что Канье Уэста и Джулию Фокс заметили в ресторане Carbone в Майами. Папарацци сфотографировали пару во время ужина и на выходе из заведения. По словам источников издания, Уэст казался «счастливее, чем когда-либо».

В феврале 2021 года предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Отмечалось, что у супругов есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, знаменитость попросила мужа о совместной опеке над четырьмя детьми.