Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Казахстане зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом

Минздрав Казахстана: заболеваемость коронавирусом за месяц выросла почти в 20 раз

Фото: Global Look Press

В Казахстане зафиксировали резкий всплеск распространения коронавируса. На фоне развития штамма омикрон заболеваемость за последний месяц выросла почти в 20 раз, рассказала министр здравоохранения Ажар Гиният, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, новый штамм COVID-19 осложнил эпидемиологическую ситуацию в стране. «Так, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 19,6 раза», — отметила она. Репродуктивное число увеличилось в 2,1 раза, суточный объем тестирования на коронавирус — в 3,5 раза и достиг 50 тысяч тестов в сутки.

Материалы по теме:
«Одним словом, бешеный» Как криминальный авторитет Арман Дикий стал лидером протестов в Казахстане
«Одним словом, бешеный»Как криминальный авторитет Арман Дикий стал лидером протестов в Казахстане
12 января
«Забудьте про Назарбаева» Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
«Забудьте про Назарбаева»Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
13 января

Кроме того, в два раза выросло число пациентов, получающих лечение в стационарах ковидных госпиталей. Число тех, кто лечится амбулаторно, стало больше в пять раз. За последние сутки в Казахстане выявили 9798 новых случаев COVID-19, зафиксировали шесть летальных случаев. За все время коронавирус нашли у 1 071 130 человек.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Канада отправила на Украину отряд спецназа
Подростки попытались изнасиловать 14-летнего знакомого бейсбольной битой
В Казахстане зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом
Парень годами страдал от кашля и случайно нашел причину
В Таджикистане начались учения с участием тысячи российских военных
Еще в одном российском городе школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Жители Подмосковья начали подкармливать птиц красной икрой
Боец Исмаилов оценил поведение пообещавшего бить русских мужчины
Россиянка побывала в Египте и возмутилась реальным отношением местных к русским
Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter