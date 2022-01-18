В Казахстане зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом

В Казахстане зафиксировали резкий всплеск распространения коронавируса. На фоне развития штамма омикрон заболеваемость за последний месяц выросла почти в 20 раз, рассказала министр здравоохранения Ажар Гиният, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, новый штамм COVID-19 осложнил эпидемиологическую ситуацию в стране. «Так, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 19,6 раза», — отметила она. Репродуктивное число увеличилось в 2,1 раза, суточный объем тестирования на коронавирус — в 3,5 раза и достиг 50 тысяч тестов в сутки.

Кроме того, в два раза выросло число пациентов, получающих лечение в стационарах ковидных госпиталей. Число тех, кто лечится амбулаторно, стало больше в пять раз. За последние сутки в Казахстане выявили 9798 новых случаев COVID-19, зафиксировали шесть летальных случаев. За все время коронавирус нашли у 1 071 130 человек.