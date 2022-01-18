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Лавров рассказал о проблемах в отношениях между Россией и ЕС

Глава МИД России Лавров: отношения с ЕС остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя

Фото: Globallookpress.com

Отношения России с Европейским союзом (ЕС) остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя и группы настроенных против Москвы европейских стран. Об этой проблеме на совместной пресс-конференции по итогам переговоров рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, трансляция доступна на YouTube-канале российского министерства.

«Большое внимание уделили отношениям между Российской Федерацией и Европейским союзом. Они во многом, к сожалению. остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя и группы антироссийски настроенных стран-членов Евросоюза», — заявил дипломат.

Ранее Лавров по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок призвал европейские страны и, в частности, Германию не политизировать вопросы, возникающие вокруг сертификации проекта «Северный поток-2». По мнению российского министра, ЕС вообще и Германия в частности нуждаются в газопроводе, поскольку он гарантирует их энергетическую безопасность.

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Анжелика Бережная
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